Mit 7 Naturschutzgebieten ist die Region Murcia auch ein Traumziel für diejenigen, die die Natur und ihre magischen Farben genießen.

Atmen Sie frische Luft an Orten wie dem Regionalpark von Calblanque, einer Oase der Ruhe und gesegnet mit nahezu unberührten Stränden. Setzen Sie Adrenalin im Regionalpark der Sierra Espuña frei, indem Sie eine Trekkingroute unternehmen oder reisen Sie zum Mond in der Barranco de Gebas, einer Mondlandschaft, in der kalkhaltige karge Böden mit kristallklarem Wasser in Kontrast treten.