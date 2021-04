Campingidylle Kärnten

Die wunderbare Kombination von Bergen und warmen Badeseen sorgt dafür, dass aktives Genießen und intensives Erleben nicht zu kurz kommen. Viele Genusswanderwege, oft schon vom Campingplatz aus, laden zum Bewegen auf Traumpfaden in allen Höhenlagen ein. Wer hoch hinaus will, startet seine Tour am höchsten Berg im Land, dem Großglockner mit 3.798 Metern. Hier beginnt der Alpe-Adria-Trail, mit 750 Kilometer und 43 Tagesetappen, der längste Weitwanderweg Kärntens. Wer den Weg nicht in einem Stücken gehen will, kann sich einzelne Etappen nach persönlichen Wünschen und Anforderungen auswählen.

Für gemütliche Wanderer sind die Kärntner Slow Trails ideal – insgesamt elf Kurzwanderwege in der Nähe der Kärntner Seen, die nie länger als 10 Kilometer sind und nie mehr als 300 Höhenmeter überwinden. Jeder der Trails hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Geschichte – mal mystisch verwunschen, mal mit architektonisch spannenden Elementen oder umwerfenden Weitblicken.

Abenteuer pur bietet der Draupaddelweg auf Kärntens Hauptfluss oder die zahlreichen Klettermöglichkeiten in Kärntens Bergwelt.