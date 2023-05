In der Ideenschmiede Sassenberg entstehen mit echter deutscher Ingenieurskunst moderne, zukunftsfähige Wohnwagen-Modelle in Leichtbauweise mit intelligenten Grundrissvarianten für alle Ansprüche. Die hervorragend qualifizierten Mitarbeiter wissen genau, worauf es ankommt. Als leidenschaftliche Camper setzen sie alles daran, die Fahrzeuge in puncto Qualität, Sicherheit und Komfort so gut zu entwickeln, dass die eigenen hohen Ansprüche erfüllt werden.