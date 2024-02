Ferienhighlights für die Kleinen

Auch an die Kleinen wird gedacht! Falkensteiner Premium Camping Zadar bietet alles, was Kinder für eine schöne Zeit in den Ferien benötigen: ein abwechslungsreiches Freizeit- und Sportprogramm, einen Außenpool mit zwei Wasserrutschen, ein Babyplanschbecken, ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für 3- bis 12-Jährige und der weitläufige Strand zum Plantschen und Toben. So werden die Ferien garantiert zum unvergesslichen Familienurlaub.