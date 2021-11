Die richtige Idee zur richtigen Zeit

„Meine Wohnwagen bewegen sich auf der Straße leicht wie ein Luftzug – like a stream of air.“, erklärt Wally Byam. Er hat damit den Nerv der Zeit getroffen. Die Sehnsucht, in einem Caravan das Land zu entdecken ist ein Stück amerikanische DNA, die ihren Ursprung bei den Pionieren, Goldgräbern und Siedlern in Planwagen auf dem Weg nach Westen hat. Während 1931 in Deutschland Arist Dethleffs seinen allerersten Wohnwagen baut und als Pionier gilt, gibt es in Amerika bereits 48 Caravan-Hersteller. Fünf Jahre später liegt ihre Zahl bereits bei mehr als 400. Der Markt ist hart umkämpft – aber nur Airstream hat sich als einzige der damaligen Marken bis heute behauptet.