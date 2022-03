Tipp 6: Stromfresser abschalten

Schalten Sie unnötige elektrische Verbraucher aus: Elektrische Geräte wie etwa Steuergeräte, Beleuchtung, Lüfter, Klimaanlage, Sicherheits- und Komforteinrichtungen beziehen ihre Energie aus dem Bordnetz. Die elektrische Energie stellt der Generator bereit, den der Dieselmotor antreibt. Folglich kosten eingeschaltete elektrische Geräte und andere Verbraucher Sprit. Der elektrische Energiebedarf ist – anders als beim Fahrwiderstand – nicht von der Fahrstrecke oder der Geschwindigkeit abhängig, sondern von der Dauer des Einsatzes. Zum Beispiel führt eine Klimaanlage je nach Fahrzeugmodell, Technik und Einsatzbedingungen zu einem Mehrverbrauch von 0,3 bis 1,5 Litern Kraftstoff pro 100 Kilometer. Sie zu nutzen ist dennoch sinnvoll: Ein angenehmes Innenraumklima hält den Fahrer fit. Damit die Spritrechnung nicht zu hoch wird, sollten Sie den Einschaltzeitraum auf das notwendige Maß begrenzen. Übrigens: Offene Seitenfenster oder Schiebedächer beeinträchtigen die an der Außenhaut anliegende Luftströmung und können ebenfalls Kraftstoff kosten. Nur bei niedrigen Geschwindigkeiten – etwa im Stadtverkehr – können geöffnete Fenster einen signifikanten Verbrauchsvorteil gegenüber einer Klimaanlage bringen. Achtung: Sparen Sie nie an der Beleuchtung, am Scheibenwischer oder an der Scheibenheizung und damit an der Sicherheit.