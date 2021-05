Die leichteste Variante, Happy Sun, besteht aus Wandteilen aus abwaschbarem Mesh-Gewebe. Sie schützen vor Sonneneinstrahlung und Wind, sind in Schwarz und Weiß erhältlich und kosten ab 435 Euro. Wer sich vor unerwünschten Blicken schützen möchte, wählt sie in Weiß. Schwarze Wandteile absorbieren das Sonnenlicht und fördern die Durchsicht. Je nach Sonneneinstrahlung lässt sich das Wandteil in der Markisenblende verschieben. Alle Markisenanbauteile haben am unteren Ende reißfeste Ösen, mit denen die Wandteile schräg abgespannt werden können. Happy Sun gibt es in unterschiedlichen Breiten und eignet sich für die Markisenmodelle der Marken Thule/Omnistor und Fiamma.