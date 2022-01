Das vor zehn Jahren eröffneten Erwin Hymer Museum lädt auf über 6.000 m² zu einer interaktiven Reise auf den Traumrouten zu den Sehnsuchtsorten der Welt ein. Nur 40 Fahrminuten vom Bodensee entfernt, im oberschwäbischen Bad Waldsee gelegen, wird hier Geschichte aus dem Blickwinkel der Reisenden erlebbar. Doch statt nur Nostalgie zu bedienen, schafft es das immer noch moderne Konzept, Fragen beim Besucher und Caravan-Freund aufzuwerfen: Was zieht einen immer wieder hinaus in die Welt? Wohin will man reisen? Wie hat die technologische Entwicklung unser Reisen beeinflusst? Die Besucher erleben die Abenteuer der Pioniere des Caravanings und reisen auf deren Spuren durch die Geschichte bis in die Zukunft.

Thematisch ist das Erwin Hymer Museum klar aufgebaut: Der Besucher kann sich auf angelegten „Straßen“ über einen steilen Alpenpass nach Italien begeben, über den Hippie-Trail nach Indien und den Osten in die baltische See, weiter Richtung Orient und die Wüste Nordafrikas bis in die Weiten Nordamerikas. Der Reisende im Museum entdeckt die Nordlichter am Polarkreis, spürt am Atlantik die stürmische Meeresluft und erlebt die Sehnsüchte vergangener Zeiten. Arrangiert ist das alles wie in einem lebensgroßen Spielzeug-Land, in das der Besucher eintauchen kann.