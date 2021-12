Vespa mit Mini-Camper

Der Camping Anhänger für diese Vespa war ursprünglich ein Wochenendprojekt für seine Schüler. Tom unterrichtete freitags eine Camping AG und wollte die Kinder mit einem kleinen Schaumstoffanhänger überraschen in den sie hereinklettern und spielen konnten. Die Idee war, den Anhänger an seine 62er Vespa VB an zu koppeln und als Überraschung auf den Schulhof zu rollen.

Doch je mehr er an diesem ursprünglichen Schulprojekt arbeitete, desto eher realisierte er, dass ein Campinganhänger an seiner Vespa kein „Spielzeug“ bleiben muss. Tom trommelte einige Freunde zusammen, die handwerklich begabt sind. Ein Freund half bei der Erstellung der CNC Schnitte für die Seiten des Anhängers. Als Vorbild diente ein altes „Cabin Car Teardrop“. Als Material verwendete Tom Styrodurplatten. Der fertige Wohnanhänger wiegt gerade mal 85 Kilo.

Als Beweis, das seine Vespa mit Mini-Camper auch wirklich zum Wohnen taugt, fuhr Tom damit über 7.000 Meilen von Pittsburgh, Pennsylvania, nach Mexiko und weiter nach San Jose, Kalifornien. Neben dem Camping Anhänger für seine Vespa, hat Tom noch einige Lastenanhänger für Roller gebaut. Er liebt zwar seinen Job als Lehrer, kann sich aber vorstellen, Lastenanhänger und Wohnanhänger für Motorroller in Auftrag zu bauen.

Leider werden diese aufgrund der strengen Regularien nicht in Deutschland über die Straßen fahren können. Schade. Denn schön finden wir seinen Anhänger allemal….