Bühne frei für den Sommer am Achensee

Erster Akt: Hinein in die Wanderschuhe und hinaus in die Natur! 500 Kilometer Wanderwege gilt es am Berg und im Tal zu erkunden. Oder man unternimmt eine Biketour auf mehr als 250 Kilometern Radwegen. Auch Klettern oder Golfen ist zwischen Berg und See besonders schön.

Zweiter Akt: Eintauchen, untertauchen, glücklich wie ein Fisch im Wasser sein.

Dritter Akt: Entspannen, ausspannen, sich verwöhnen lassen in der Wellnesswelt und bei kulinarischen Köstlichkeiten, die regional und richtig raffiniert sind. Applaus, Applaus – der Sommer am Achensee kann kommen!