Das Land des Rotkäppchen

Aber warum nur die Werke erkunden, wenn die wunderschöne Region aus der die Märchen kommen in greifbarer Nähe liegt? Die GrimmHeimat ist konsequenterweise das touristische Konstrukt in Nordhessen, durchzogen von Fulda und A7. Es reicht vom Edersee im Westen bis an die thüringische Grenze bei Eschwege. Im Norden begrenzt es die Weser und im Süden eine Linie zwischen Frankenberg und Hersfeld. Camping im Märchenland: Die Region ist gespickt mit märchenhaften Orten und vielen Campingplätzen. Fünf davon hat CCC zu den passenden Märchen erkundet.