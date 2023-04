Früher rollten hier vollgepackte VW Käfer, Goliath-Limousinen oder NSU-Motorroller. Wer am Beifahrersitz saß, hatte nicht immer Zeit für einen Blick auf die vorbeiziehenden Gipfel, weil er mit dem großen Straßenatlas kämpfte. Und wer fuhr, machte sich vielleicht Sorgen, ob bergauf der Motor zu heiß wird. Aber man stand nicht im Stau und mit Blick auf die imposanten Dreitausender schmeckte die mitgebrachte Brotzeit umso besser.

Die Felbertauernstraße, die von Mittersill im Salzburger Land nach Matrei in Osttirol führt, ist noch immer der schönste Anfahrtsweg in den Süden – und das ganz entspannt, mehr als die Hälfte ist dreispurig ausgebaut. Das Navi ist programmiert, die schöne Landschaft des Nationalparks Hohe Tauern fliegt vorbei. Also einfach mal den Fuß vom Gas nehmen, auf die rechte Spur wechseln und im Genusstempo fahren. Klimaanlage aus und Fenster auf. Und unbedingt Pausen einlegen…