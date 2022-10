Wintercamping in Berchtesgaden

Entspannung zwischen Tour- und Naturerlebnissen gibt es dann in der alpinen Wellness-Oase des Camping-Resort mit Sauna, Infrarotkabine, dem bis 32 Grad beheizten Thermalpool sowie bei Massagen, Maniküren oder Kosmetik-Behandlungen in der erst neu eingerichteten Wellness-Alm. Entsprechend der Lage direkt am Nationalpark Berchtesgaden schmücken klangvolle Namen wie „Schneehasen-“ oder „Eisbocktage“ erlebnisreiche, aber auch entspannende „Murmeltiertage“ die Angebote des Wellness- und Aktivcampings.

Aber rund um Berchtesgaden ist auch für Action gesorgt. Rund um den Platz gibt es zahlreiche Routen für idyllische Skitouren, Naturrodelbahnen für rasende Schlittenfahrten, zugefrorene Seen zum Schlittschuhlaufen und ein vielfältiges Netz an Winterwanderwegen, Langlaufloipen und natürlich klassische Skipisten an legendären Hängen mit Schwierigkeitsgraden für jedermann.

Ein Action-Highlight in der Vorweihnacht ist die Schneeschuhwanderung zum Gipfel des „Toten Mannes“. Nach dem Genuss der gewaltigen Aussicht auf die verschneiten Berchtesgadener Alpen und einer Rast auf der Sonnenterrasse der Hirschkaser Berghütte geht es mit dem Rodel auf der Hirscheckblitz-Strecke an den beschleunigten Abstieg zurück ins Tal. So besagt es die Tradition.