Und was verkörpert mehr USA-Feeling als ein gelber Schulbus?

Dieses Stück amerikanische Geschichte wurde von den Machern auf Orlando zu einer gemütlichen, kleinen Wohnung umgebaut und verfügen jeweils über ein großes Doppelbett, ein gemütliches Wohnzimmer mit Essbereich sowie ein Badezimmer.

Die amerikanische Nostalgie im Stil der 70er Jahre ist nicht billig. In der Toskana kostet die Woche Airstream zu viert im September 1.200 Euro und der Shasta für zwei knapp 1.000 Euro. Wer nicht so weit fahren will findet einen Airstream oder den Bus auch auf Lago Idro Glamping Boutique am gleichnamigen See.