So entstand Flevoland

Flevoland ist die zwölfte und jüngste Provinz der Niederlande. Sie wurde 1986 aus der Öffentlichen Körperschaft Südliche IJsselmeerpolder (Ost- und Südflevoland) und dem Nordwesten der Provinz Overijssel (Noordoostpolder) neu gebildet. Flevoland besteht fast ausschließlich aus Land, das erst im 20. Jahrhundert dem IJsselmeer abgewonnen wurde. Der Osten der Provinz ist landwirtschaftlich geprägt, der Westen entwickelte sich mit Almere zu einer Erweiterung des Einzugsgebiets von Amsterdam.

Hauptstadt Flevolands ist Lelystad, für das ursprünglich der Name Flevostad vorgesehen war. Die drei Polder von Flevoland bilden zusammen das größte vom Menschen geschaffene Land der Welt. Die Inseln, die früher in der Zuiderzee lagen (Schokland und Urk) wurden bei der Trockenlegung des Gebiets in das neue Land aufgenommen. Hier entsteht vieles, das an anderer Stelle undenkbar wäre. Wie zum Beispiel die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts im Markermeer durch den Bau des Marker Wadden oder den Bau von Windmühlen, um den Wind zu brechen.

Alles wurde am Zeichentisch entworfen. Die musterhaften Äcker, die geraden Straßen, die Kanäle. Aber auch die Natur. Die geplanten Naturgebiete haben sich inzwischen zu wilden Polderlandschaften entwickelt. Die modernen Polderstädte sind zum Teil wahre Architekturmuseen mit Beiträgen von weltberühmten Architekten wie unter anderem Rem Koolhaas.