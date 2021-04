ADAC Campingführer 2021

In Zusammenarbeit mit PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC, sind wieder zwei rund 1.000 Seiten starke Nachschlagewerke entstanden. 2021 allerdings modernisiert. In den beiden Wälzern werden rund 5.500 Campingplätze in 35 Ländern vorgestellt und durch Bewertung mit bis zu fünf Sternen klassifiziert. Piktogramme bewerten jeden Campingplatz – übersichtlich gegliedert in die wichtigsten Kategorien Platz, Sanitär, Shopping, Freizeit und Baden. Neu im Jahr 2021 sind die reichhaltigen touristischen Informationen zu jedem Land und vielen Regionen, die die Planung des Urlaubs zusätzlich vereinfachen. Die großformatige Planungskarte zeigt übersichtlich alle vorgestellten Länder. Preis pro Band: 24,80 Euro.

Mit Informationen, Bildern und Kartenmaterial zu über 18.000 Camping- und Stellplätzen in Deutschland und Europa bietet die App noch einmal 1.000 Plätze mehr als im Vorjahr. Und zum ersten Mal werden über die App online buchbare Plätze angezeigt. Zusätzlich zur ADAC Klassifikation kommen die Platzbewertungen durch die App-Nutzer hinzu. Die direkte Anbindung an gängige Navigations-Apps sowie die Möglichkeit, die ADAC Camping- und Stellplatzführer-App 2021 offline nutzen zu können, machen die App zum zuverlässigen Reisebegleiter für Camper auch abseits von WLAN oder Datenfunk. Preis: 8,99 Euro. www.pincamp.de