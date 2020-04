Bundesregierung für Gutscheinlösung

Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat die Gutscheinlösung jetzt in einer Abstimmung befürwortet. Nun muss nur noch Brüssel seinen Segen geben. Die Idee: Um die Liquidität in der Branche sicherzustellen, sollen Reiseveranstalter ihren Kunden bei stornierten Reisen einen Gutschein auszahlen, der bis Ende 2021 gültig ist und in Zukunft für eine Neubuchung verwendet werden kann. So müssten auch Reisebüros bereits erhaltene Provisionen nicht zurückzahlen, was wiederum deren Existenzen sichere. Erst nach dem 31. Dezember 2021 können Kunden den ursprünglichen Wert des Gutscheins in bar erstattet bekommen.