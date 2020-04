In Zeiten von Corona wollen viele Camper wissen, wie es mit dem Camping in Europa weitergeht. Das ADAC-Campingportal PiNCAMP hat dazu ganz aktuell eine Infografik erstellt. Darin sind alle Länder Europas enthalten, in denen die Campingplätze wegen der Corona-Krise geschlossen sind, in denen eine Wiedereröffnung bereits geplant ist oder noch keine Informationen hinsichtlich einer Wiedereröffnung der Campingplätze vorliegen.