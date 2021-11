Über 100 Aussteller präsentierten am 10. Und 11. November 2021 auf dem Firmensitz in Gollhofen auf dem Gelände des Schwesterunternehmens Freiko die Neuheiten der kommenden Saison. Das Interesse an der Frankana Hausmesse habe die Erwartungen weit übertroffen, erklärte Klaus Büttner, einer der drei Geschäftsführer. Tatsächlich seien im Vorfeld Rekordanmeldungen für die Hausmesse vorgelegen. Durch die geforderte 3-G Regeln sei die Anzahl an Anmeldungen jedoch etwas etwas nach unten korrigiert worden. Trotzdem war es richtig die Messe auch unter diesen restriktiveren Bedingungen durchzuführen. Denn „Begegnungen machen das Leben aus!“, so Büttner