Nach den ersten vorsichtigen Öffnungen der Campingplätze in der Tourismus-Modellregion Ostseefjord Schlei (Schleswig-Holstein) sind weitere Lockerungen im Campingtourismus in Sicht. So verkündete der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Rahmen einer Kabinettssitzung am 4. Mai, dass in Bayern in Regionen mit niedrigen Corona-Infektionszahlen ab dem 21. Mai Camping wieder möglich sein soll. Das Datum fällt auf den Beginn der bayerischen Pfingstferien. Öffnungen sollen dann in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 erlaubt werden.