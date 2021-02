Mögliche Beschränkungen zur Risikoreduzierung

Eine risikofreie Möglichkeit, den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wieder anlaufen zu lassen, sieht die Regenbogen AG in Beschränkungen auf der Anlage: „Unser Vorschlag an die Politik ist, früh für alle Bundesländer zu öffnen und neben einer Kapazitätsgrenze von 80 Prozent und kontaktlosem Check-In/Check-out nur “autarke” Urlaubsformen zuzulassen. Gäste würden dann entweder die eigenen Sanitäranlagen in ihren Wohnmobilen oder Wohnwagen nutzen oder hätten im Falle eines Ferienhaus-Aufenthalts ihr eigenes Bad. Damit haben wir im vergangenen Jahr auch gute Erfahrungen gemacht“, erläutert Voßhall. Öffentliche Sanitärbereiche bleiben zu. Das würde sowohl Energie- und Personalkosten, als auch die Kontakte auf den Ferienanlagen immens reduzieren.