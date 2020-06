Hoher Hygienestandard

Andreas Happacher vom Caravanpark Sexten in Südtirol hat schon die ersten deutschen Campinggäste begrüßen können und berichtet von umfangreichen Hygienemaßnahmen auf den Plätzen: ”Wir reinigen die Sanitäranlagen viermal am Tag, setzen dabei auf gründliche Desinfektion. Spender mit Desinfektionsmitteln stehen auf dem ganzen Platz bereit.”

Auch Erhard Mahlknecht von Camping Seiser Alm bestätigt den hohen Standard der Coronavorsorge: “Grundsätzlich gilt in Italien ein Mindestabstand von einem Meter. Kann dieser nicht eingehalten werden, besteht Maskenpflicht. An der Camping-Rezeption und in Geschäften werden grundsätzlich Masken getragen.”

“In geschlossenen Räumen ist das Tragen einer Maske, wie in Deutschland, obligatorisch”, berichtet Orsola Rizzardi vom La Rocca Camping Village am Gardasee. “Restaurants, Museen, ja selbst die großen Freizeitparks am Gardasee haben wieder geöffnet und halten sich an die Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Auf unserer Anlage haben wir die Stellplätze auf bis zu 120 Quadratmeter vergrößert, um noch mehr Abstand zu gewährleisten.”