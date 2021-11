Gesundheitsurlaub für Camper

„Wellness- und Gesundheitsurlaub wird heute generationenübergreifend mehr denn je in Anspruch genommen – unsere Gäste möchten sich etwas Gutes tun“, weiß die quirlige Gastgeberin zu berichten. Immer die Fäden in der Hand, gleichzeitig überall – an der Front und im Hintergrund – führt sie mit aller Energie und ganzem Herzblut ihren Thermalcamping Max 1. Mit Petra, Maria und Martina stehen ihr dabei drei „Perlen“ in Rezeption und Kiosk stets zur Seite. Innovative Ideen für die Weiterentwicklung des Betriebes sprudeln ständig in ihr, weshalb sie es verdientermaßen zu den beliebtesten Auszeichnungen der Branche geschafft hat.