Beherbergungsbetriebe für Gäste-Tests verantwortlich

Am 19. April werden zunächst nur einige wenige Camping- und Stellplätze in den Tourismus-Modellregionen in Schleswig-Holstein wieder öffnen, ab dem 1. Mai wollen dann viele weitere folgen. Voraussetzung für die Öffnung der Campingplätze und Reisemobilstellplätze ist, dass die Gäste alle zwei Tage auf das Coronavirus getestet werden. Dafür sind die Beherbergungsbetriebe, das heißt die Betreiber von Camping- und Stellplätzen verantwortlich. Diese Bedingung stellte das Land Schleswig-Holstein bereits in seinem Konzept zur Durchführung touristischer Modellprojekte.

Der Landrat des Kreises Nordfriesland, Florian Lorenzen, erläutert: „Klar ist, dass stets ausreichend Kapazitäten für Bürgertests vorhanden sein müssen, auch wenn wieder mehr Urlaubsgäste zu uns kommen. Erfreulicherweise haben wir in Nordfriesland eine sehr leistungsfähige Test-Infrastruktur. Die meisten Hotels, Campingplatzbetreiber und Ferienwohnungsvermieter werden eine Kooperation mit einer Teststation in der Nähe eingehen können, die ihre Gäste regelmäßig mittesten kann, ohne an ihre Kapazitätsgrenzen zu stoßen. Und sollte das im Ausnahmefall einmal nicht möglich sein, können die Betriebe auch eigenes Personal darin schulen lassen, wie man Tests abnimmt.“