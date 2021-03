Keine Selbstversorger-Urlaube

Das Konzept des „kontaktarmen Urlaubes“ wurde zwar in den Beschlussentwurf aufgenommen, in der Bund-Länder-Konferenz dann jedoch gestrichen. Im Entwurf hieß es, dass Selbstversorger-Urlaube mit dem Caravan oder Reisemobil auf Stell- und Campingplätzen mit Kontaktbeschränkungen, Hygieneauflagen und Tests ermöglicht werden könnten. Der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) hatte zuvor entsprechende Konzepte für sicheres Camping in der Pandemie erarbeitet.

„Aktuell befinden wir uns in einem Dauer-Lockdown ohne ein Ende in Sicht – so kann es nicht weitergehen. Campingurlaub an der frischen Luft ist insbesondere mit einer nationalen Teststrategie, in das die Campingplätze eingebunden werden und mit digitaler Nachverfolgung auch unter den gegenwärtigen Pandemiebedingungen vertretbar“, so Dr. Gunter Riechey, Präsident des BVCD.