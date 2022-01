Vorteile beim Campen? Natur und Flexibilität!

Egal ob nahe oder ferne Ziele, die Umfrageteilnehmer schätzen an einer Reise mit dem Camper vor allem die unmittelbare Nähe zur Natur (79 Prozent). Auch Unabhängigkeit und Flexibilität (69 Prozent) sind starke Argumente für den Campingurlaub – und mehr als die Hälfte reizt das Abenteuer (56 Prozent).

Wenig verwunderlich, dass die meisten naturnahe Campingplätze bevorzugen: Jeweils mehr als zwei Drittel der Befragten haben am liebsten einen See oder das Meer vor der Tür, rund die Hälfte verbringt den Campingurlaub gerne im Wald oder in den Bergen. Für welche Region und welche Route sich Camper auch entscheiden: Das Campertool ADAC Reisen unterstützt die Urlauber bei ihrer individuellen Reiseplanung. Eine Infografik rund um das Thema „Campingurlaub 2022: So planen die Deutschen“ sowie ein Code zum Einbetten finden Sie unter ADAC Reisen Infografik .