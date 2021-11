Camping und Corona in Österreich (Stand 23.11.2021)

Seit Montag, 22. November, ist das Campen in Österreich aufgrund eines erneuten Lockdowns leider nicht möglich. Die Schließung wird voraussichtlich bis zum 12. Dezember andauern. Wer nach Österreich einreisen will, braucht einen aktuellen negativen PCR- oder Antigentest. Die Registrierung in der Pre-Travel Clearance ist vor der Einreise verpflichtend. Geimpfte oder genesene Personen sind von der Testpflicht ausgenommen.