14 Camping-Ausrüstungs-Tipps für den Urlaub

Mit dem Berger 3-Flammen Grill werden Männer und Frauen zu wahren Grillmeistern. Der Berger 3-Flammen Gasgrill ist ein Infrarot-Propan-Gasgrill mit rostfreier Kochplatte und Gasbrenner. Mit dem umfangreichen Zubehör wie Grillspießen, Grillrost und Saftschale lässt sich nicht nur ein Brathähnchen saftig zubereiten, sondern auch Steak, Gemüsespieß und gegrillter Käse. Mit den drei Kochplatten hat jeder Koch ein großes Spektrum an Möglichkeiten, sich am Grill und Kocher zu verwirklichen. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Dann legen Sie die hitzebeständige und schnittfeste Grill- und Pizzaschale hinein und zaubern Sie im Nu eine krosse Pizza in freier Natur. Einfach zu reinigender Grillrost (54 x 24 cm.) Leichter Transport in Stahlblechkoffer (63 x 30 x 12 cm).

Der Grill ist für 30 mbar und 50 mbar erhältlich und kostet ab 109 statt 139 Euro.