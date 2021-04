Die Liegefläche misst 206 x 134 Zentimeter. Die Kopfhöhe beträgt knapp einen Meter. Das Gehäuse ist aus ABS, der Stoff ein Polyester-Baumwoll-Mix mit 3.000 Millimeter Wassersäule Dichtheit. Das neue Dachzelt wiegt 74 Kilogramm und kostet 2.250 Euro. Zu besichtigen ist das Miles Starling bei Dare To Be Different Outdoor in Wenum Wiesel in den Niederlanden.