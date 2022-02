6 Faltbare Bollerwagen im Test (2022)

Outwell Maya Transportwagen

Der Maya-Transportwagen von Outwell ist das teuerste Modell im Test.

Das zeigt sich an der sehr guten Verarbeitung, dem schicken Design und zahlreichem Zubehör wie eine extra Tasche und abnehmbare Kühltasche (16 Liter) mit Tragegurt, die am Heck befestigt wird. So bleiben Lebensmittel für das Picknick länger frisch. Ebenfalls mit dabei: eine wasserdichte Abdeckung – allerdings kein Regendach. Der Teleskopgriff mit angenehmem Bügelgriff kann auf eine Höhe von bis zu 120 Zentimeter (ab dem Boden) ausgezogen werden, gut für Großgewachsene. Auf- und Abbau geht locker von der Hand.

In puncto Fahreigenschaften platziert sich der Maya eher im unteren Mittelfeld: Die schmalen Räder sind ungewöhnlich laut und die Lenkung läuft eher schwerfällig, dafür ist sie direkt. Positiv hingegen: Dank niedrigem Schwerpunkt liegt die Ladung sicher „auf der Straße“ und auch Randsteine überwindet der Maya problemlos. Die schmalen PVC-Räder sind zwar pannensicher, für den Strand eignen sie sich allerdings weniger – sie sinken schnell ein, zudem lässt sich der Wagen mit ihnen hier nur schwer ziehen.

Ob Urlaub, Stadt oder Park – der Maya von Outwell macht eine gute Figur und glänzt mit Extra-Zubehör. Die pannensicheren PVC-Reifen nehmen Randsteine ohne Probleme, im Sand ist allerdings Schluss.