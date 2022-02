Thule Go Box

Die Thule Go Box besteht aus wasserdichtem Material (100 Prozent PES-Polyester) und ist leicht zu reinigen. Sie lässt sich einzeln, aber auch im Doppelpack tragen. Die Seitentaschen eignen sich für den Transport zerbrechlicher Gegenstände, die stets griffbereit sind. Die Thule Go Box lässt sich platzsparend zusammenfalten und so bei Nichtgebrauch problemlos an nahezu jedem Ort im Fahrzeug verstauen. Im Lieferumfang ist eine wasserfeste Hülle enthalten, die das transportierte Zubehör bei Regenwetter oder vor Spritzwasser schützt. Die Thule Go Box ist in zwei Größen erhältlich.