Modulares Klarcamper Dachzelt

Sein Projekt kann sich sehen lassen: Mit einem neuartigen Dachzelt, das durch ein modulares System noch mehr Menschen von dieser individuellen Reiseform begeistern könnte, will er den Markt bereichern.

Nun ist ein Dachzelt an sich noch keine Innovation, aber das Besondere an Suermanns Entwicklung ist pfiffig. Der Zwitter zwischen Zelt und Camper ist leicht aufbaubar, schnell erweiterbar und miteinander zu verbinden. Damit ist das System vielseitig einsetzbar auf dem Pkw-Dach, auf einem Anhänger oder auch als separater Fahrradanhänger. Per Crowdfunding soll nun das Geld für einen ersten Prototypen zusammenkommen.

Weitere Dachzelte finden Sie hier.