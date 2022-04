GreenCell Power Boost

Die Powerboost von Greencell ist eine klassische Powerbank mit 16.000 mAh. Sie kostet rund 170 Euro, hat zwei 18 W USBA- Anschlüsse und einen 60 W USB-C-PowerDelivery- Anschluss – genug, um ein Laptop oder mehrere andere mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets aufzuladen.

Laut Hersteller kann die Powerboost aber nicht nur Handys laden, sondern auch als Starthilfe dienen und als Batterieladegerät verwendet werden. Mit einem Inverter müsste also die Energie über CEE in den Caravan gelangen. Wir verwenden die Zangen zum Batterieladen für den Anschluss an den Inverter. Dreisekündiges Drücken der An-Taste soll den Lademodus am Gerät einschalten, was aber nach kurzer Zeit zu einem Notsignal führt. Der Inverter wird nicht mit 12 Volt versorgt. Schuld ist hier wohl der fehlende Puffer einer Batterie und eine Programmierung, die geringen Stromfluss unter 4,5 Volt verhindert.