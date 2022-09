Outdoorbekleidung für den Herbst

Arctic Sport II Ankle von Muck Boots: Outdoor-Stiefel für Frauen

Der Arctic Sport II Ankle wurde für Frauen entwickelt, die das Leben im Freien lieben, auch unter den kältesten Bedingungen. Diese leichten, halbhohen Stiefel sollen mit ihrem kuscheligen Fleecefutter und einem fünf Millimeter dicken Neopren- Innenschuh für ultimative Wärme unter extremen Bedingungen sorgen. Die Stretch-Einfassung am Schaftabschluss soll dafür sorgen, dass der Stiefel eng an den Beinen anliegt, damit kalte Luft sowie Nässe draußen und warme Luft drinnen bleibt.

Der neu gestaltete, knöchelhohe, anatomisch geformte Schaftabschluss samt Lasche will schnelles An- und Ausziehen des Stiefels garantieren. Eine geformte EVA-Zwischensohle bietet Halt. Die Innensohle ist zudem antimikrobiell beschichtet und die robuste Laufsohle bringt die nötige Bodenhaftung. Erhältlich in den drei Farbvarianten: Braun, Grau und Anthrazit.

Preis: 145 Euro / www.muckbootcompany.eu