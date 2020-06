Mit seinem Haken, der leider etwas klein für Zeltstangen ist, ist der Pearl Deckenventilator sowohl im Caravan als auch davor schnell befestigt. Pearl bietet zwei Versionen mit zwölf oder fünf Volt an. Letztere passt an eine USB-Steckdose und somit an jede Powerbank. Zwölf Volt liegen im Caravan ja meist an, aber der Ventilator hat den falschen Stecker, da muss ein Adapter oder eine 12-Volt-Powerbank her.