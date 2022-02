Zeltheringe, Erdnägel & Erdanker

Schraubhering

Peggy Peg ist Spezialist für Schraubheringe, die sowohl in einer Aluminium- als auch in einer glasfaserverstärkten, UV-beständigen Polyamid-Ausführung in oranger Signalfarbe erhältlich sind.

Das Besondere: Die Heringe sind nur im unteren Teil mit einem Schraubgewinde versehen, arbeiten mit einer Höhenverstellung und müssen nicht ganz in den Boden eingeschraubt werden. Stößt der Hering beispielsweise auf einen Stein, lässt sich der dazugehörige Haken einfach in einen Ring im oberen Teil des Herings einhaken. Die Abspannleine wird dann am Haken in Bodenhöhe befestigt, das Zuggewicht verteilt sich auf den gesamten Hering. So sind die Heringe sowohl für weiche als auch für härtere Steinböden geeignet. Viele weitere Modelle und Ausführungen erhältlich.