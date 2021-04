Dorema Luxor Air 280

Voll eingezogen mit 280 Zentimetern Tiefe und jeder Menge spezieller Ausstattungsmerkmale will das neue Luxor Air 280 dem Camper alles bieten, was ein Luftzelt können muss. Mit der Verwendung des hochwertigen All Seasons Materials DormaTex will Dorema keine Kompromisse bei Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit, Wasserdichtheit und UV-Beständigkeit eingehen. „In eigener Produktion gebaut, sind das die wesentlichen Unterschiede zu den vielen asiatischen Modellen im Markt“, gibt sich Geschäftsführer Michael Haus zuversichtlich zum Erfolg des Luftzelts. Insbesondere weil Dorema auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achtet. Das Luxor Air 280 ist ab 2.019 Euro erhältlich. www.dorema.de