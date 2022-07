50 Jahre KNAUS Campingpark Lackenhäuser

Für alle Partyfreunde aus fern und nah wird bereits am Mittwoch, den 24.08., mit einem Grillfest mit musikalischer Begleitung von Quer Beat gestartet. Am Wochenende laden verschiedene Führungen mit Blick hinter die Kulissen des Campingparks genauso wie „Outdoor & More – Deine Dosis Abenteuer“ ein, den Campingpark mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Hilfreiche Tipps und Tricks für Kids zum Outdoor-Überleben dürfen dabei natürlich nicht fehlen.