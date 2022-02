Ahoi auf der Sonneninsel

Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Copyright Ahoi Camp Fehmarn | 31.01.2022

Mit 17 Campingplätzen – alle direkt an der Küste gelegen – ist die Sonneninsel in der Ostsee eine der beliebtesten Camping-Destinationen Deutschlands. Zusätzlich zum vielfältigen Angebot an bereits bestehenden Campingplätzen öffnet das Ahoi Camp ab 1. April als weiterer Campingplatz auf Fehmarn.