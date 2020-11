Spielscheune für Kinder

Natürlich hat Familie Weikl auch an ihre kleinen Campinggäste gedacht. Eine Spielscheune, ein Kids-Bike-Parcours, ein Bolzplatz und ein Wasserspielplatz lassen auf dem Camping-Resort Bodenmais keine Langeweile aufkommen. Auf dem neu gebauten Fuß- und Radweg sind die Gäste des Resorts in 600 Metern im Ort. Die Bushaltestelle liegt nur zehn Meter und die Haltestelle der Waldbahn am Böhmhof rund 500 Meter entfernt.