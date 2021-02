Camping Renken: Paradies für Angler

Direkt am Kochelsee gelegen, ist Camping Renken gut zum Baden, Bootfahren und Angeln geeignet. Mit Angelschein können an der Rezeption Angelkarten gekauft und Boote geliehen werden. Wer sich nur im Wasser abkühlen will, sollte allerdings gewarnt sein: Der Kochelsee gilt als kältester See Bayerns, erklärt Yvonne gleich nach der Begrüßung. Das verdankt er dem kalten Zufluss durch die Loisach.

Zum Campingplatz gehört ein kleiner Steinstrand, der durch einen einfließenden Bach entstanden ist. Dieser fällt allerdings im Wasser steil ab, wodurch das Ein- und Aussteigen beim Baden erschwert wird. Dementsprechend gibt es keinen flachen Bereich, in dem Kinder alleine baden können. In zehn bis fünfzehn Minuten erreicht man zu Fuß die Innenstadt von Kochel am See, die neben zahlreichen Restaurants und Eisdielen auch eine Therme direkt am See bietet.