Camping am See grenzt an das Naturschutzgebiet im Norden des Plauer Sees, einer der größten Seen Deutschlands. Ein großer Teil der knapp 200 Stellplätze mit etwa einem Drittel Dauerplätzen liegt direkt am See. Campingplatzbetreiber Michael Hecht betont: „Der Name ist kein Zufall, denn bei uns urlauben die Gäste wirklich am Wasser.“

Der Campingplatz ist insbesondere in der Vor- und Nachsaison bei Naturfreunden und Ruhesuchenden sehr beliebt. Durch die einmalige Nähe zum Wasser, der Platz hat 1.000 Meter Uferlänge, gibt es viele Möglichkeiten, den Müritzkreis und das größte geschlossene Wassersportrevier Europas kennenzulernen.