Camping Seeblick Toni

04.06.2020

Der 5-Sterne Camping Seeblick Toni liegt direkt am Reintaler See und empfängt seine Gäste in Kramsach im Alpbachtal in einem malerischen Tal zwischen bewaldeten Bergen. Der Platz wurde mehrmals vom ADAC sowie vom DCC mit Preisen ausgezeichnet, zuletzt 2018 mit dem DCC Europa Preis in Platin.