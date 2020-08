Lage direkt am See

In Seenähe sind hauptsächlich Dauercamper angesiedelt, die Touristenstandplätze befinden sich vorwiegend im Eingangsbereich. Ein eigener Platzteil bleibt Durchreisenden vorbehalten. Darüber hinaus gibt es noch zwei Areale mit Schlafhütten und komfortablen Mobilheimen direkt am Wasser. Der Zugang zum zehn Hektar großen See erfolgt über eine etwa 600 Meter lange und 50 Meter breite, teils ebene, teils leicht geneigte Liegewiese.