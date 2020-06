Camping- und Ferienpark Wulfener Hals

Unser Campingbereich wird ergänzt durch Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Wählen Sie aus unserer vielfältigen Angebot an Unterkünften: ob direkt am Ostseestrand gelegen; inmitten der Ferienanlage (wie das Ferienhaus am Schwimmbad) oder am Golfplatz Fehmarn angrenzend – Sie finden komfortabel ausgestattete Ferienwohnungen in verschiedenen Größen.

Unsere Mobilheime am Wulfener Hals bieten viel Komfort. Die hochwertigen Materialien und die sehr gute Ausstattung machen die Mobilheime zu den beliebtesten Ferien-Objekten bei unseren Gästen. Die verschiedenen Modelle sind geräumig und stehen einem Ferienhaus in nichts nach.