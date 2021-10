Camping im Zillertal bietet noch mehr

Im Zillertal entführen 1.400 Kilometer an bestens ausgeschilderten Wanderwegen in allen Schwierigkeitsstufen. Mit reichlich Fahrtwind in der Nase hat man auf 800 Kilometer ausgebauten Fahrrad- und Mountainbike-Routen die Möglichkeit, die Landschaft des Zillertals hautnah zu erleben.

Im Winter verwandelt sich das Zillertal in eine schneeweiße Traumlandschaft und lädt zu malerischen Wanderungen, Rodelpartien und auch zum Langlaufen, Eislaufen und weiteren Aktivitäten im Schnee ein. Man hat außerdem die Möglichkeit, im größten Skital der Welt in vier Großraumskigebieten traumhafte Abfahrten zu genießen.