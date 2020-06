Campingsterne Kärnten

In einer der wohl schönsten und reizvollsten Gebiete der Alpen wo man fast den Eindruck gewinnt als ob sich die Natur hier mit besonderer Hingabe verwirklicht hat.

Aktivitäten stehen genug zur Auswahl. Wanderbegeisterte finden den Karnische Höhenweg genauso anspruchsvoll, wie den Gailtaler Höhenweg, diese bieten weitreichende Ausblicke auf die abwechslungsreiche Natur. Der Gailtaler Radweg (R3) ist größtenteils asphaltiert und geht durch das ganze Tal. Auf der gesamten Route sind Campingplätze der Campingsterne zu entdecken. Auch für Wintercamper ist einiges geboten. Die kleineren Schigebiete in Kötschach-Mauthen, in Weißbriach, oder am Weißensee sind perfekt geeignet für Anfänger. Das größte Schigebiet Kärntens, das Nassfeld ist etwas anspruchsvoller und mit seinen 110 Pistenkilometern auch für Fortgeschrittene eine Herausforderung.

Diese 10 Campingplätze haben sich vereint, um die Vielfalt der Region zu präsentieren, um dem Gast die Möglichkeit zu geben, die Kontraste zwischen einem Campingurlaub am Weißensee und einem am Pressegger See zu erleben.

Der Campingplatz im Lesachtal und der in Reisach liegen am Berg und bieten herrliche Aussichten.

Andere Plätze wie zum Beispiel der Camping am Bauernhof verfügt über eine begrenzte Anzahl an Stellplätzen und lässt den Gast die Tiere und die Arbeit am Bauernhof hautnah miterleben.

Im Gegensatz dazu wird auch Wellness angeboten. In Kötschach-Mauthen und in Hermagor kann man sich in den verschiedenen Saunen erholen, Sommer wie Winter ist dieses Highlight für viele Gäste ein Grund alle Jahre wieder zu kommen.

Am Fuße des Berges Spitzegel zeigt sich ein weiterer Campingplatz mit beheiztem Freibad und einer eigenen Kegelbahn, sowie Tennisplätzen als sportlich.

Nicht zu Letzt wird auch in Wertschach, oberhalb von Nötsch auf Aktivitäten im Urlaub gesetzt.