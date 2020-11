Paradies für Kinder

Der Gitzenweiler Hof liegt auf einem rund 14 Hektar großen Anwesen – genug Platz für Spiel, Sport und Spaß und alles, was das Camperherz begehrt, auch unter Corona-Bedingungen. Morgens hüpfen Kinder zum „Fliegerlied“, singen „Heut´ ist so ein schöner Tag“. Die Animateure haben auf der Aktionswiese zum „Guten-Morgen-Tanz“ gerufen, während Gitz-Maskottchen Fany die ersten Jungcamper im Kinderwaschland begrüßt. Unter einem Elefanten duschen und am Marterpfahl Zähne putzen, das macht mit den vielen liebevoll gestalteten Details gleich noch mehr Freude.

Auf dem Naturspielplatz entfalten Kinder ihre Fantasie mit natürlichen Materialien, im Bioschaugarten entdecken sie Kräuter und Gemüse und im Streichelzoo lernen sie bei einer Fütterung einen liebevollen Umgang mit den Tieren. Für die kreativen Köpfe finden Kunst-Projekt-Tage und Bastelstunden statt, auf dem Fußballplatz entfacht das Wettkampffieber der Jungs und im Freibad wird bei gutem Wetter geplanscht und gelacht.