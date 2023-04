Ihr Frühling in Kroatien

Inmitten eines ruhigen Parks, direkt am kilometerlangen flachen Strand befindet sich der Campingplatz Falkensteiner Premium Camping Zadar mit außergewöhnlichem Design und exzellenter Kulinarik – unter anderem auch ausgezeichnet als „Croatia’s Best Campsites 2023“, „ADAC Superplatz 2023“ und „ACSI Award“. Ein Ort, an dem Sie Urlaub in Einklang mit der Natur erleben können.