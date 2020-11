Ziegen springen über den Hang. Rehe und Hirsche grasen im Gehege in unmittelbarer Nähe zur Zeltwiese. Kinder streicheln die Tiere und schaukeln in der Hängematte neben einem Tümpel. In dessen Wasser spiegeln sich hohe Tannen. Das Family-Resort Kleinenzhof könnte idyllischer nicht liegen. Der Platz befindet sich nur wenige Kilometer von Bad Wildbad entfernt im nördlichen Schwarzwald und erstreckt sich schmal und lang am Ufer der Enz.